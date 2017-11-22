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ABD askeri uçağı düştü

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ABD askeri uçağı düştü
Filipinler'de bir ABD askeri uçağının denize düştüğü bildirildi. Uçakta 11 askeri personel olduğu iddia edildi.

ABD Donanması, 11 kişinin bulunduğu uçaklarının Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'nda düştüğünü açıkladı. 

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Okinawa'nın güneydoğusunda, yerel saatle 02:45 sularında düştüğü belirtilen uçakta bulunan mürettebatın ve yolcuların adlarının akrabalık bildiriminde bulunanların başvurusuna kadar bekletildiği açıklandı.

ABD DONANMASI, DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Donanma, "Personel kurtarma çalışmaları sürüyor ve durumları USS Ronald Reagan'ın sağlık personeli tarafından değerlendirilecektir." açıklaması yaptı.

Uçağın Filipinler denizinde yer alan USS Ronald Reagan uçak gemisine giden uçak olduğu açıklandı.

ABD Donanması, "Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kazanın nedenin henüz bilinmediğini" açıkladı.

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