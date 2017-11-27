Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD Başkanı Donald Trump'a dava açıldı

»
ABD Başkanı Donald Trump'a dava açıldı
ABD'de Tüketicinin Finansal Haklarının Koruması Bürosu’nu kimin yöneteceği konusunda yaşanan anlaşmazlık, ABD Başkanı Donald Trump’a dava açılmasına neden oldu.

ABD'de Tüketicinin Finansal Haklarının Koruması Bürosu’nun (CFPB) istifa eden Direktörü Richard Condray’in Direktör Vekili olarak atadığı Leandra English, aynı göreve bir başkasını seçen ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Washington DC Federal Mahkemesinde dava açtı. 

Trump, CFPB’ye Vekil Direktör olarak Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney’i atadığını cuma günü açıklamıştı.

BİR KURUM, İKİ DİREKTÖR VEKİLİ

Trump'ın CFPB'nin halihazırda Direktör Vekili bulunmasına rağmen Mulvaney'i bu göreve atamasının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden English, kurumun çalışanlarına pazartesi gönderdiği elektronik postada "Direktör Vekili" titrini kullandı.

English'in bu mesajın ardından Mulvaney'in CFPB'nin Washington'daki merkezine giderek görevine başlaması olayı daha ilginç hale getirdi. Direktör ofisinden çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılan Mulvaney, kurumun bin 600 çalışanına gönderdiği elektronik postada English'in direktiflerini görmezden gelmelerini talep etti.

Mulvaney'in milletvekilliği döneminde "alay konusu olmakla" itham ettiği ve kapatılmasını savunduğu CFPB'nin üst düzey yönetimiyle bir araya geldiği belirtildi.

CFPB'nin yeni Direktörü belli olana kadar Vekil Direktör görevini kimin yürüteceğine dair nihai kararı davaya bakan federal mahkeme verecek.   

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Reza Zarrab yargılanmayacakReza Zarrab yargılanmayacakABD Başkanı Donald Trump'a dava açıldıABD Başkanı Donald Trump'a dava açıldıTürkmenlerden 140. maddeye tepkiTürkmenlerden 140. maddeye tepkiABD: PYD'ye destek vereceğizABD: PYD'ye destek vereceğizPutin'den kimyasal silah sahibi ülkelere çağrıPutin'den kimyasal silah sahibi ülkelere çağrıİngiltere, Gümrük Birliği'nden çıkıyor!İngiltere, Gümrük Birliği'nden çıkıyor!Suriye'deki ABD üssü uydudan fotoğraflandı!Suriye'deki ABD üssü uydudan fotoğraflandı!Kuzey Kore, nükleer bomba fırlatırsa...Kuzey Kore, nükleer bomba fırlatırsa...Eski savcı Richman'dan Zarrab açıklamasıEski savcı Richman'dan Zarrab açıklamasıAung San Suu Çi İslam karşıtlığında 1. sıradaAung San Suu Çi İslam karşıtlığında 1. sırada
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti