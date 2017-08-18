Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD Başkanı Trump, başdanışmanını görevden aldı

»
ABD Başkanı Trump, başdanışmanını görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, başdanışmanı Steve Bannon'u görevden aldı.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde, Trump'ın, Bannon'un görevine son verme kararı aldığını yazdı. Haberde, Bannon'un görevine tam olarak hangi tarihte son verileceğine ilişkin bilgiye yer verilmezken, Trump'ın fikrini değiştirebileceği yönünde ifadeleri de kullanıldı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan Bannon, ismi Trump'ın kabinesinde açıklandığından bu yana ABD ana akım medyasının hedefi haline gelmişti.

Trump, Salı günü New York'ta kendisine yöneltilen Bannon'un Beyaz Saray'daki geleceğine ilişkin soru üzerine, Steve Bannon'u "arkadaş" olarak nitelemiş ve "Bannon hakkında ne olacağını göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD Başkanı Trump, başdanışmanını görevden aldıABD Başkanı Trump, başdanışmanını görevden aldıBir bıçaklı saldırı da Almanya'daBir bıçaklı saldırı da Almanya'daAB'den Almanya'ya destek: Hedefte Türkiye varAB'den Almanya'ya destek: Hedefte Türkiye var"ABD Suriye'de kalmaya devam edecek""ABD Suriye'de kalmaya devam edecek"Dunford: "Diplomatik ve ekonomik baskı başarısız olursa..."Dunford: "Diplomatik ve ekonomik baskı başarısız olursa..."Şili'den ABD'ye rest!Şili'den ABD'ye rest!Barcelona karıştı: 12 ölüBarcelona karıştı: 12 ölüTürk restoranına yapılan saldırısıda dikkat çeken detayTürk restoranına yapılan saldırısıda dikkat çeken detayİspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!Kerkük'teki paçavralar indiriliyorKerkük'teki paçavralar indiriliyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti