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ABD Başkanı Trump'tan vergi reformuna destek!

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ABD Başkanı Trump'tan vergi reformuna destek!
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de görüşülen vergi indirimlerinin yasalaşmasının "mükemmel sonuçları" olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, son 30 yıldır hiçbir değişiklik yapılmayan Amerikan vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini öngören vergi reformuna sosyal medyadan destek verdi. 

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke ekonomisinin ve borsalarının iyi durumda olduğuna işaret eden Trump, "Hisse senetleri ve ekonomiye yönelik rakamlar harika. Eğer, Vergi İndirimleri ve Reformunu geçirirsek, gerçekten mükemmel sonuçlar alacağız" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, bir diğer paylaşımında vergi reformuna muhalefet eden Demokratlara yüklenirken şunları yazdı:

"Eğer Demokratlar bu kadar engelleyici olmasa ve düşük vergilerin gücünü anlasaydı onların birçok görüşünü yasa tasarısına koyabilirdik"

Demokratlar, ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na büyük oranda zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacağı gerekçesiyle topyekün karşı çıkmıştı.

Şirketlere yönelik kurumsal vergi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini öngören yasa tasarısı, güçlü muhalefete rağmen 205'e karşı 227 oyla kabul edilmişti.

Tasarı ayrıca, ülkede mevcut durumda 7 dilimden oluşan bireysel gelir vergisi oranlarını yüzde 12, 25, 35 ve 39,6 olmak üzere 4 dilime indirmeyi planlıyor.

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