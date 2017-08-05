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ABD, BM'ye çekileceğini bildirdi

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ABD, BM'ye çekileceğini bildirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyada tepki çeken, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasıyla ilgili Washington geri adım atmıyor.

ABD, anlaşmadan çekileceğini Birleşmiş Milletler'e resmi olarak iletti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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