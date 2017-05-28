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ABD bütün uçuşlara laptop yasağı uygulayabilir

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ABD bütün uçuşlara laptop yasağı uygulayabilir
ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, hem ABD içine hem de ABD'den yurtdışına yapılan tüm uçuşlara laptop yasağı getirebileceklerini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, FOX News’e konuştu. Kelly yaptığı açıklamada ‘gerçek bir tehdit’ durumundan bahsederek, tüm uçuşlar için laptop yasağı getirebileceklerini söyledi. Kelly’nin verdiği bilgiye göre bu yasak hem ABD’ye yapılan tüm uçuşları, hem de ABD’den diğer ülkelere yapılacak uçuşları kapsayacak.

ABD daha önce aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye, ABD’ye yapılan uçuşlarda elektronik cihaz yasağı getirmişti. Yasağa göre; ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamıyor.

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