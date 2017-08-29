Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

»
ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

Tolo haber ajansı, patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. İçişleri bakanlığı 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Kabil'de Mesud Meydanı yakınlarında patlama meydana geldi. Detayları henüz biz de bilmiyoruz" dedi.

Tolo haber ajansı da patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlamaABD Büyükelçiliği yakınlarında patlamaBunu yapanlara ceza kesilecekBunu yapanlara ceza kesilecekBorsa rekor kırdıBorsa rekor kırdıAdalet Kurultayı başlıyorAdalet Kurultayı başlıyorO yurtlar kapanacakO yurtlar kapanacakHafriyat kamyonu yalıya girdiHafriyat kamyonu yalıya girdiNazifoğlu disipline sevk edildiNazifoğlu disipline sevk edildiKurbanlıklara kötü muameleye cezaKurbanlıklara kötü muameleye cezaSGK prim ödemelerinde süre uzatıldıSGK prim ödemelerinde süre uzatıldıÇanakkale'de yangınÇanakkale'de yangın
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti