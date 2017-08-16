Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD, büyükelçilik arsası için TOKİ'ye ne kadar ödedi?

»
ABD, büyükelçilik arsası için TOKİ'ye ne kadar ödedi?
ABD Büyükelçiliği, Ankara Çukurambar’da 37 bin metrekarelik arsayı 2014 yılında TOKİ’den 88 milyon dolara satın aldığı iddia edildi.

ABD'nin Ankara Çukurambar'da inşa edeceği yeni büyükelçilik binasının arsası için 88 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. ABD, 37 bin metrekarelik arsayı TOKİ'den satın aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin taşınması tartışmaları, ilk olarak 2011'de gündeme gelmişti.

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın edindiği bilgilere göre, ABD Büyükelçiliği Çukurambar'da 37 bin metrekarelik arsayı 2014 yılında TOKİ'den satın aldı. Arazinin 88 milyon dolara alındığı öğrenildi.

Kaynaklar, binanın temeli için çukur kazıldığını kaydetti. İnşaat alanı dev beton duvarlarla çevrildi. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Yeni büyükelçilik kompleksinde ABD deniz piyadeleri için bir rezidans, depo, otopark ve sosyal alanların da olacağını belirtiliyor.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ İDDİASINA CEVAP

ABD Büyükelçiliği'ne satılan arsanın Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğu iddialarına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yalanlama geldi. Bozdağ, sorular üzerine, "Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat bir haberdir. Bu arsanın hukuken veya konum itibarıyla fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile herhangi bir irtibatı yok. Burası, 1983'te çıkartılan bir kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verilmiş. Daha sonra Gazi Üniversitesi, burayı TOKİ'ye devrediyor" dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin raporunda FETÖ ve 15 TemmuzABD'nin raporunda FETÖ ve 15 TemmuzAlmanya'ya Adil Öksüz notasıAlmanya'ya Adil Öksüz notasıPekin: "İdlib'teki savaş, İran ve Türkiye'ye sıçrar"Pekin: "İdlib'teki savaş, İran ve Türkiye'ye sıçrar"Son moda kepazelik: Tabutla selfi (!)Son moda kepazelik: Tabutla selfi (!)ABD, büyükelçilik arsası için TOKİ'ye ne kadar ödedi?ABD, büyükelçilik arsası için TOKİ'ye ne kadar ödedi?Reyting oyununda ikinci perdeReyting oyununda ikinci perdeÜnlü iş adamına yakalama kararıÜnlü iş adamına yakalama kararıABD ve Çin askeri iletişim için anlaştıABD ve Çin askeri iletişim için anlaştıBodrum sokaklarını koruma ordusuyla gezdiBodrum sokaklarını koruma ordusuyla gezdiEn çok Fatih ve Beyoğlu'nda görüldüEn çok Fatih ve Beyoğlu'nda görüldü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti