ABD, Çin kara sularına girdi!

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgedeki tansiyonu daha da yükseltecek bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'ye ait bir destroyerin Çin kara sularına girdiği ve bunun hem uluslararası hem de Çin'in kanunlarına aykırı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili memnuniyetsizliklerini ABD ile paylaşılacağını da ifade eden Çin tarafı, savaş gemisinin Çin sularına girmesinin ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını savundu.