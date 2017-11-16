ABD de fetöcü oldu

Amerika Birleşik Devletler yönetimi, Pensilvanya'da mukim vatan haini fetoya arka çıkmaktan vazgeçmiş değil. Herifi iade konusunu uzattıkça uzatıyorlar. Galiba iblisin ölmesini bekliyorlar. Öldüğünde"Ne yapalım, öldü, gömüldü" diyecekler ve iade etmekten kurtulacaklar...

Geriye, halen ABD topraklarına sığınmış durumda olan çetenin imamları ve abileri kalacak. Onları da iade edeceklerini sanmıyorum, zira Amerikan emperyalizmi fetö çetesini değişik ülkelerde maşa gibi kullanmayı sürdürecek...

Washington, benzer bir politikayı Suriye'de, hatta Irak'ta sürdürmüyor mu; PYD ve YPG gibi terörist çeteleri kullanmıyor mu; fetö çetesini de sonuna kadar kullandıklarını göreceğiz...

Bunun değişik işaretleri de var...

Birini söylüyorum; iblisin yanında olan eski Fatih Üniversitesi rektörü Şerif Ali Tekalan, 17-25 Aralık sürecinde firar ederek Amerika'ya kaçmıştı. O herifi Amerikalılar şimdi Teksas'daki "North American"adındaki üniversitenin rektörü yaptılar.

Amerikan kıyakçılığına bakın...

Fetö çetesinden beklentileri olmasaydı aralarındaki bu ve benzeri dayanışmalara açıklık getirirler miydi...

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15 Temmuz darbe girişiminde bozguna uğramalarına rağmen ihanetten vazgeçmiyorlar. Yurt dışında toplantılar yaparak hainliği canlı tutmaya çalışıyorlar. Gelen haberlere bakılırsa iblis ölmeden mirasını paylaşma kavgası başladı. Bu kavganın içinde hemen bütün firari hainler var, parsa toplamaya çalışıyorlar. Kimi hâlâ iblisin yanında, kimi de sinsi davranarak rengini ve niyetini saklıyor...

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İlerleyen günlerde bakalım daha neler duyacağız...

Samimiyet çok önemli

AKP'nin Meclis Başkan adayı yine İsmail Kahraman...

Laiklik karşıtı görüşünü saklamayacak kadar açık biri; ruhunda kahramanlık var ki dobra dobra "Laiklik anayasadan çıkarılmalı" diyor. Atatürk söz konusu olduğunda ise dobra dobra olmuyor, kahramanlık yapamıyor, sessiz kalmayı yeğliyor...

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Kahraman'ın adaylığı açıklanınca AKP Genel Başkanı Erdoğan "Yeni duydum, bana düşen hayırlı olsun demektir" diyerek tavrını sergiledi...

Ortaya çıkan tablo ilginç; bir yanda Atatürk'e bakışı malûm bir Meclis Başkanı, diğer yanda Atatürk'ü ve milliyetçiliği oy kaygısıyla sahiplenmeye başlayan partisinin genel başkanı...

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Fazla söze gerek yok; siyasetçi samimiyetinin içtenliğine güvensem yeminle söylüyorum,"Demokrasiden güzeli yok" diye haykıracağım!

Bir inansam...

Yelpazeyi geniş tutmak lâzım

İYİ Parti hızlı biçimde örgütleniyor. Kurulan il örgütü sayısı kırka dayandı. Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın kolları sıvamış durumda; gece gündüz örgütlenmeyle meşgul, bir iki saatlik uykuyla idare ediyor...

Çok değerli isimlerin görev almak için partiye başvurduğu açıklandı...

Katılımlar ülkemize hayırlar getirsin...

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Yelpazeyi geniş tutmak lâzım diye düşünüyorum; merkez partisi olmanın gereklerinden biri ve en temel şartı, her türlü eğilimi kucaklamak, herkesle kucaklaşmak. İktidara ancak öyle yürünebileceği kanısındayım. Ülkeye ve millete hizmet etmek isteyen her kesime, düşünce ve fikir yapısına partinini kapılarını ardına kadar açmak gerekiyor. Tüzük ve programa uymak koşuluyla herkes İYİ Parti'de yerini almalı...

Bu da lafta kalmamalı, hızla uygulanmalı...

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Meralabla.com haber sitesi yayına girdi. Genel Yayın Yönetmeni araştırmacı yazar Salim Koçak, sorumlu müdürü Hakan Bozkurt... İzlemenizi öneririm...

Fiskeler

BİR sorum var; hangi parti amorf, CHP mi, AKP mi... Amorf yani biçimsiz parti, hangisi... İlkelerine, dünya görüşüne, duygu ve düşüncelerine her zaman sadakatle bağlı CHP için amorf parti denilebilir mi... Ama her gün değişik yol ve yöntem deneyen, ilkesiz, karanlık hevesli, günü gününü tutmayan politikalar peşinde koşan, bugün öyle yarın böyle diyen AKP için amorf parti denebilir...

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AKP İstanbul örgütünde temizlik başladı. 39 ilçede yönetim değiştiriliyor. Bu değişikliğin de partiye beklenen dinamizmi getireceği konusunda yaşanan endişe de sürüyor. Genel Başkan Erdoğan,"Yeni isimlere yönelin"talimatı verdi ama il örgütü ilçelerde yeni isimler bulmakta zorlanıyor. Bunun temel nedeni olarak da "Herkes bize güvenini yitirmiş durumda" gerekçesi gösteriliyor..