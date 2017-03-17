ABD Dışişleri Bakanı: 'Stratejik sabrımız' tükendi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Güney Kore'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini söyledi.

Siyasi liderlerle yapacağı görüşmeler öncesinde Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran askersizleştirilmiş bölgeyi ziyaret eden Tillerson, askeri olanlar da dahil "bütün seçeneklerin masada" olduğunu ve ABD'nin "bir dizi yeni diplomatik, askeri ve ekonomik önlem" üzerinde çalıştığını söyledi.

Kuzey Kore'nin son füze ve nükleer silah denemeleri kaygıları artırmıştı.