ABD dost mu düşman mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Karabük Milletvekili Şahin'in aynı gün içerisinde ABD ile ilgili farklı yorumları dikkatlerden kaçmadı.Erdoğan 'yeni dönemde ABD ile el ele verirsek' derken; Şahin 'En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu. El Bab operasyonuna değinerek, “Sırada Münbiç var. Münbiç’ten sonra işte Amerika’da eğer burada da yeni dönemde ele ele verebilirsek, Rakka var. ‘Dünyadan bize ne’ diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki, sizin bu parlamentoda ne işiniz var” demişti.



Aynı gün ABD ile Türkiye ilişkileri ve Suriye hakkında konuşan AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine ifadeler kullandı. Şahin, “IŞİD’in başkenti Rakka’ya yapması gereken operasyonu, IŞİD ile mücadeleyi 2017 yılının bahar ayına ertelediğini açıkladı. Şimdi El Bab’da bir kısım IŞİD militanları var. ABD’nin bu açıklamasından sonra Rakka’daki militanlar El Bab’a geldiler. Sayıları yüzde 100 arttı. Orada şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD’nin bu politikasıdır” dedi.

ABD’nin terör örgütü PYD’ye verdiği silahların PKK’nın eline geçtiğini iddia eden Şahin, IŞİD’le mücadelede ‘en can alıcı’ mücadeleyi Türkiye’nin yaptığını savundu: “O bakımdan öyle bir müttefik ki, öyle bir dost ki güven sorunu yaşatan bir müttefik, bir dost. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD.”

ABD’nin, PYD’nin bir Kürt koridoru oluşturarak Akdeniz’e açılmasını hedeflediğini de savunan Şahin, “Kobani’den Afrin’e kadar bir hat oluşturup orada bir Kürt kantonu oluşmasını istiyor ve bunu destekliyor. Biz böyle bir müttefikliği tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak bunu hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz” dedi.



