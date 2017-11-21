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ABD EŞ Şebab'ı vurdu

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ABD EŞ Şebab'ı vurdu
ABD ordusu, El Kaide'nin Somali kolu Eş Şebab'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD terör örgütü El Kaide'nin Somali kolu Eş Şebab kampına düzenlenen hava saldırısında 100'den fazla teröristin öldürüldüğünü belirtti.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Amerikan uçaklarının Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 100’den fazla El Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, El Şebab terör örgütüne yönelik hava saldırılarının yerel saatle 10.30'da başkent Mogadişu’nun 200 kilometre kuzeybatısında gerçekleştirildiği ve 100’den fazla El Şebab militanının öldürüldüğü kaydedildi.

IŞİD'İ DE VURDU

El Şebab örgütünün El Kaide’ye biat ettiği belirtilen açıklamada, “El Şebab açık bir şekilde ABD ve bölgedeki ortaklarını hedef alan saldırıları planladığını ve gerçekleştirdiğini ifade etmişti.” ifadelerine yer verildi.

AFRICOM'dan ayrıca, Libya’nın Fukaha bölgesi yakınlarında IŞİD militanlarına yönelik iki saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

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