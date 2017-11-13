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ABD gemileri savaş pozisyonu aldı

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ABD gemileri savaş pozisyonu aldı
Geçtiğimiz aylarda ABD başta olmak üzere Dünya'yı tehdit eden Kuzey Kore Kim Jong-un'u tedirgin edecek bir fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı. Batı Pasifik Okyanusu'nda ABD donanması tatbikat yaptı.

CNN’in haberine göre ABD Donanması’na ait USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz ile birlikte birçok savaş uçağının katıldığı geniş kapsamlı bir tatbikat yapıldı. Tatbikatta 100.000 tonluk üç gemiyle birlikte savaş pozisyonuna geçildiği kaydedildi.

4 günlük tatbikat sonrasında açıklama yapan Pasifik Filosu Kumandanı Amiral Scott Swift, “Bölgede güven ve istikrarı sağlamak için çok karmaşık bir saldırı operasyonunu tatbik ettik” ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bölgenin farklı noktalarında Güney Kore ve Japonya donanmasından yetkililerin de tatbikata katıldığı belirtildi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre bu tatbikat Kuzey Kore’ye bir gözdağı olarak görülürken, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Güney Kore’yi ziyaret ettiğinde, “Dünyadaki en büyük 3 savaş gemimizi ve nükleer denizaltımızı gönderdik” dedi.

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Bu gelişmenin ardından Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, bu tatbikat hakkında, “Washington’ın bölgede askeri üstünlük sağlamak için sinsi planı” açıklamasını yaparken, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35’lerin de tatbikata katıldığı belirtildi.

CNN’den Will Ripley’e konuşan Pyongyang yetkililer, ABD’nin “yeni bir Kore Savaşı’nı” kışkırtmak için böyle hamleler yaptığını dile getirmişti.

Öte yandan bölgeye gönderilen gemilerin her biri 60’tan fazla savaş uçağı, F/A-18 jetler ve helikopter taşıyabiliyor.

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