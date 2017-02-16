ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye'de!

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yarın Türkiye'ye geliyor.

Türkiye’nin ABD ile Suriye’de IŞİD'le mücadele ve Rakka operasyonu gibi konularda izleyecekleri yol belirsizliği sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı James Mattis ile NATO toplantısındaki görüşmesinin ardından şimdi de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Ankara’ya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, 'Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’de olacak ve Genelkurmay başkanımızla görüşecek. Rakka operasyonunu birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirilecek. Benim gördüğüm ABD bu konuda kesin kararını vermiş değil. Önümüzdeki günler ABD’nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır.' dedi.

Türkiye’nin ABD ile Suriye’de IŞİD'le mücadele ve Rakka operasyonu gibi konularda izleyecekleri yol belirsizliği sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı James Mattis ile NATO toplantısındaki görüşmesinin ardından şimdi de ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Ankara’ya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, 'Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’de olacak ve Genelkurmay başkanımızla görüşecek. Rakka operasyonunu birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirilecek. Benim gördüğüm ABD bu konuda kesin kararını vermiş değil. Önümüzdeki günler ABD’nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır.' dedi.