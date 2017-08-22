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ABD Gizli Servisi: ‘Beyaz Saray kapatıldı’

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ABD Gizli Servisi: ‘Beyaz Saray kapatıldı’
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray’ın bahçesinde şüpheli bir çantanın bulunduğu gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir çantanın tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını bildirdi. Yetkililer olası tehlikeye karşı yaya ve muhabirleri uzaklaştırırken, bölgeyi güvenlik kordonuyla çevreledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Mayıs 2017 tarihinde bir kişinin ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek istemesi ve şüpheli bir paketin tespit edilmesi sonucu kapatılmıştı.

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