ABD, İdlib'i vurursa Türkiye ne yapacak?

Çankaya'daki güvenlik zirvesinde, Suriye konusu masaya yatırıldı. ABD'nin İdlib'i vurması halinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kapatılması kararı verildi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde, ABD’nin İdlib’i vurması durumunda alınacak önlemler ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın insani yardımlar dışında ticari faaliyetlere, giriş-çıkışlara kapatılması kararlaştırıldı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre 1.5 saatlik toplantının ana gündem maddesi, Suriye’deki gelişmeler ve özel olarak İdlib’deki son durumdu.

İDLİB'E MÜDAHALE İHTİMALİ

Astana sürecinde, çatışmasız bölgeler/kontrollü sahalar memorandumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne bırakılan İdlib’de durum karışık. İdlib’in neredeyse tamamını El Nusra ve bağlı grupların ele geçirmesi üzerine, ABD’nin buraya müdahale ihtimali gündeme geldi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, geçen hafta, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib Eyaleti’nde yaşanan çatışmalardan Nusra Cephesi’nin ana gövdesini oluşturduğu çatı örgütü Heyet Tahrir el-Şam’ın zaferle çıkmasının ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike yaratacağını söyledi. Nusra'nın varlığı, İdlib'e askeri müdahalenin gerekçesi/bahanesi olarak değerlendiriliyor.

ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLDİ

İşte dünkü zirvede, böyle bir müdahale olursa Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlama; burada insani bir trajedi yaşanmaması konusunda alınacak askeri, diplomatik ve sivil önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın insani yardımlar dışında ticari faaliyetlere, araç giriş-çıkışlarına 15 gün süreyle tedbir amaçlı kapatılması kararlaştırıldı. Bir yandan da alınan/alınabilecek ilave askeri önlemler konuşuldu; sınırdaki mevcut TSK birliklerinin hazırlık durumu gözden geçirildi.

ABD’nin İdlib’i vurması durumunda Türkiye’nin sınır kapısını kapatması kaçınılmaz. Öte yandan Afrin’deki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Türkiye’nin Afrin’e operasyonu şu anda sıcak başlık olmasa da kontrollü şekilde gündemde tutuluyor.

100-150 BİN KADAR SİVİL VAR

İdlib’de Suriye’nin belli yerlerinden toplanmış 100-150 bin kadar sivil bulunuyor.