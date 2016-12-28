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ABD ile ipler geriliyor

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ABD ile ipler geriliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "ABD IŞİD'le mücadele bahanesiyle PKK/PKK'ya destek veriyor" dedi.

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