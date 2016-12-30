ABD, IŞİD'in önünü açıyor!

ABD'nin on beş yıl önce başladığı Irak'ı ve Suriye'yi tek başına dizayn etme stratejisine Fırat Kalkanı'yla Türkiye takoz koymuş oldu. ABD, hayati çıkarlarının olduğu sınır ötesi bölgelerde Türkiye'nin nüfuzunun yaygınlaşmasına başından bu yana karşıdır.

IŞİD üzerinden Türkmen temizliği!

ABD'nin Suriye ve Irak stratejisinde Türkmenlere yer yoktu.

IŞİD'in bölgedeki barbar saldırıları en fazla zararı savunmasız Türkmenlere vermiştir. Bu saldırılar sonucunda Türkmenler yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır.

ABD liderliğindeki uluslararası gücün IŞİD'e yönelik olarak yaptığı operasyonlar sonrasında IŞİD işgal ettiği Türkmenlerin de yaşadığı bölgeleri boşaltmış buralara Peşmergeler yerleşmiştir.

Birileri adeta IŞİD üzerinden bölgede etnik, mezhep ve nüfuz temizliği yapıyor. Bu sayede PKK'nın, Barzani'nin ve İran'ın etkinliği artarken Türkiye'nin ve Türkmenlerin etkinliği azalıyor. Birileri IŞİD üzerinden Türkmen temizliği yapıyor!

PKK'nın en büyük hamisi ABD'dir!

AKP hükümeti ABD ile "eğit-donat", "Suriye'nin dostları" gibi sonu gelmeyen toplantılar yaptı. ABD ile Şam üzerinde ortak baskı kurmak stratejileri uyguladı. Bütün bunların tamamı da fiyaskoyla sona erince AKP'nin gözleri açıldı.

Dahası ABD açıkça PYD-PKK'yı bölgede partnerlik yapılacak güç olarak ilan etti. Rakka'ya operasyonu Türkiye'nin "birlikte yapalım" teklifini reddederek PYD ile bu operasyonu gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye, Fırat Kalkanı harekâtına başlayınca da ABD askerleri PYD simgeleri taşımaya, PYD'liler binalara ABD bayrağı asmaya başladılar.

ABD, uzun zamandır PKK'ya destek vermekte ve onları beslemektedir. ABD-PKK ilişkisi 2016 yılında -2007 yılında yaşanan olay- basına şöyle yansıdı: 2007 yılında PKK ile mücadele konusunda ABD ile Türkiye arasında bir mekanizma oluşturulmuştu. Bu mekanizmanın Türkiye tarafında Edip Başer diğer tarafta ise General Joe Ralston vardı. Devamı şöyle: "Ralston'a Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın odasında bir CD izletilmiş. CD'de "PKK'ya ikmal malzemesi taşıyan aracın şoför mahallinde bir Amerikan askeri oturuyordu!"

ABD, Rakka harekatına ara veriyor

ABD'nin önderliğinde örgütlenmiş koalisyon uçakları IŞİD'i bombalamaya ara veriyor.

Türkiye El-Bab'da IŞİD'i kuşatmış, bombalı araçlarla, canlı bombalarla mücadele ederken ABD, Rakka harekâtına ara veriyor.

Yetmiyor IŞİD'e yönelik olarak devam eden Musul harekâtına da mola verdiriyor. Bu yolla IŞİD'cilerin El-Bab'a gitmek için önü açılmış oluyor.

Burada ABD'nim amacı Musul ve Rakka'daki IŞİD'cileri El-Bab'a daha çok yoğunlaşmasını sağlamaktır.

TSK ne kadar El-Bab'da meşgul olursa o kadar Menbic'te PYD'nin varlığı devam edecektir. Hesabın bu olduğu açıktır.

Sözcü İbrahim Kalın, koalisyon üyesi ülkelere, neden operasyona hava desteği sağlanmadığını soruyor. Onlar da suya sabuna tirit gerekçeler ileri sürüyorlar.

ABD günah çıkarıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerinin 'DEAŞ dahil olmak üzere YPG-PYD terör örgütlerine destek verdiği'ni söylüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, ABD'nin YPG'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca DEAŞ'a karşı taktiksel destek verdiklerini söylüyor,

'YPG'ye asla silah vermedik. Türkiye'de terör kampanyasını sürdüren PKK'ya silah sağlayan her gruba karşıyız.' diyor.

Açıkçası ABD sözcüleri, gerçek politikalarını değil söylemek zorunda olduklarını söylüyorlar. Olgunun bir yanı bu diğer yanında ise ABD kararlılığı görünce tutumunu değiştirmekten sakınca görmüyor.

Türkiye yüksek sesle PKK'nın Sincar'daki rolüne karşı çıkmıştır. Barzani de PKK'nın Sincar'dan çıkması için "gerekirse güç kullanırız" açıklaması üzerine ABD sözcüsü "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz" deyiverdi.

Şu sıralarda Türkiye'nin, IŞİD'den daha çok ABD'ye yoğunlaşmasında yarar var!