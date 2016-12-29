ABD-İsrail gerginliğinin nedeni

23 Aralık 2016 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi'nin beşi daimi, onu geçici 15 üyesi, Mısır'ın teklifi üzerine, İsrail'in, 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimi kınayan teklifini kabul etti. Bu teklif İsrail'i kızdırarak, Obama'nın, giderayak bir kazık attığını düşünmektedir. Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi evet demiş, ABD delegesi veto etmemiş ve çekimser kalarak kararın alınmasına imkan sağlamıştır. Genel olarak ABD, BM'de İsrail aleyhine gelen olumsuz teklifleri hep veto etmektedir. Bu kez farklı bir tutum sergilemiştir. Bunun nedenleri, basında iki ülke arasında rutin işlerden biri olarak takdim edilmiştir. Oysa ki bu olayın altında yatan çok farklı bir neden ve ileride ciddi sonuçlar çıkarabilecek derinliği olan bir hikayesi vardır. Demokrat Partili Bill Clinton, başkanlığı süresinde (1993-2001), Filistin yanlısı politikası nedeniyle İsrail'in hedefine girmiş ve onu cezalandırmak ve Filistin'i desteklemeyi bıraktırmak için 1998'de, MOSSAD ajanı Monica Lewinsky ile seks tuzağına çekmiş, ilişkiyi basına vererek Clinton'u küçük düşürmüştür. O tarihten sonra bu olay Demokrat Partililerle İsrail arasında hep bir sorun olarak kalmıştır. Özellikle de Clinton ailesi ve yakınları bunu affetmemişlerdir.

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Bill Clinton, eşi Hillary Clinton'un başkanlığını bir sarraf inceliğiyle hazırlamış ve intikamının hazzını duymaya başlamıştır. Zira Bill Clinton, MOSSAD'ın tuzağını affedememiştir. Hillary'nin başkanlık seçim kampanyası mükemmel derecede planlanmış ve uygulanmıştır. Başkan adayı Hillary, eşi eski başkan Bill ve mevcut başkan Obama'nın tam desteği ile ABD'nin bütün güçlerini arkasına almıştır. Amerikan halkı, basın yayın kuruluşları vasıtasıyla Hillary'i seçmeye hazırlanmıştır. Ancak, İsrail devleti, Bill Clinton'un intikam alacağından kuşkulandığından Hillary'i seçtirmemek için el altından itibarsızlaştırmaya ve Trump'ı desteklemeye başlamıştır. Hillary'nin özel mail mesajlarını, gizli bir el kamuoyuna servis etmiştir, eşcinsel olduğu dedikoduları yayılmış ve aile vakfının (Clinton Global İnitiative) dışarıdan özellikle de Arap ülkelerinden (Suudi Arabistan, Katar, Umman vd.) para aldıklarını kamuoyuna duyurmuşlardır.

Washington Post gazetesi Clinton vakfının 2 milyar dolarlık bir varlığının olduğunu yazmıştır. Demokrat Başkan Obama, İsrail'in tahribatını önlemek için, geleneksel olarak hiç yapılmayan bir şekilde başkanlık süresinin bitmesine altı aydan az kalmasına rağmen İsrail'e 38 milyar dolarlık büyük bir yardım meblağının altına imza atmıştır. İsrail bu yardımı almış ama tavrını değiştirmemiş, Trump'a destek vermeye devam etmiştir. İsrail'in Amerika'da oyu yoktur ama oy verenleri etkileyecek mekanizma ve imkanlara sahiptir. İsrail, ABD'de bulunan Yahudi lobisi, basın-yayın kuruluşları, finans ve bankacılık sektörü, bürokrat ve çeşitli sivil toplum örgütleri üzerinde önemli etkiye sahiptir ve bu imkanını kullanarak Trump'ın seçilmesine önemli katkı yapmıştır. Demokrat Parti seçim sonrası hile yapıldığını söylese de bir sonuç alamamıştır. Demokrat Partililer ve Clinton ailesi İsrail tarafından ihanete uğradıklarına inanmaktadırlar. Bu iş burada bitmez, Demokrat Parti'nin, yöneticileri, bürokrat ve diplomatları, iş adamları, bunun rövanşını alırlar, dört yıl sonra Clinton ailesinden veya bir başka aday çıkartarak bunun hesabını soracaklardır.

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Trump düşünüldüğü gibi İsrail'e büyük destek veremez, zira Trump'a oy verenler, daha doğrusu Trump'ın tabanında İsrail karşıtlığı güçlüdür. İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nde kendi aleyhinde oy veren 12 ülkeye karşı yaptırım uygulayacağı veya ilişkilerini gözden geçireceğini açıklamıştır, bu tavır bir hatadır, İsrail'in bu kadar ülkeyi karşısına alması akıllıca bir tutum değildir ve bir sonuç alamaz. Ama Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar da İsrail devletinin derin çıkarlarına karşıdır. Bu kararın pratik bir sonucu yoktur, zaten İsrail de bu kararı tanımadığını duyurmuştur. Bu olay, ABD-İsrail ilişkisini ne kadar etkileyecek bekleyip göreceğiz.