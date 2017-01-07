ABD istihbaratı: "Putin seçimlere karıştı"

CIA, FBI ve NSA'in ortak hazırladığı 25 sayfalık raporda, Moskova açık bir şekilde Trump'ın seçimleri kazanması için devreye girmekle suçlandı.

ABD'de 8 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırılarla ilgili hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda hazırlanan 25 sayfalık raporda, Moskova yönetimi açık bir dille itham edildi.

Raporda, Demokratların adayı Hillary Clinton’ı itibarsızlaştırarak Donald Trump’ın seçimleri kazanmasını sağlamak için siber saldırı emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bizzat verdiği belirtildi.

Söz konusu raporun başlığı, 'Son ABD Seçimlerinde Rus Eylemlerini ve Niyetlerini Değerlendirme Arka Planı: Analitik Süreç ve Siber Saldırı Nitelemesi.' Raporda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkileme emri verdiğini değerlendiriyoruz. Rusya'nın amacı ABD'nin demokratik sürecine olan kamu inancını sarsmak, Clinton'ı kötülemek ve onun muhtemel başkanlık şansına zarar vermekti" denildi.

İddialar ortaya atıldığı günden bu yana suçlamaları reddeden Kremlin son gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Raporun paylaşılmasının ardından ilk yorum Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence’den geldi. Pence, "Başkan seçilen Trump, hükümetinin göreve gelir gelmez Amerikan halkının güvenliğini korumak için bu tür siber saldırılarla en sert şekilde mücadele edeceğini açıkça ifade etti" dedi.

TRUMP İNANMIYOR

Rapor açıklanmadan istihbarat birimlerinden brifing alan seçilmiş Başkan Donald Trump ise, seçimlerde Moskova'nın bir etkisinin olduğuna inanmıyor. Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili ilk kez istihbarat yetkililerinden brifing alan Trump, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, birçok ülkenin ABD'nin bilgisayar altyapısına sızmaya çalıştığını belirterek "Ancak seçim sonuçlarına kesinlikle bir etkisi olmamıştır. Oy kullanma makinelerine de herhangi bir şekilde müdahale olmamıştır" dedi.

Müdahale iddiaları ilk kez geçen yıl yaz mevsiminde dile getirilmişti. 8 Kasım'a kadar tartışılan konu, Trump'ın kazanmasıyla daha da alevlenmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, siber saldırı yaptığı gerekçesiyle 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini emretmişti. Rusya bu hamleye Trump işbaşına geldikten sonra karşılık vereceğini duyurmuştu.