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ABD Konsolosluğu tercümanı tutuklandı

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ABD Konsolosluğu tercümanı tutuklandı
PKK/KCK davasından gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk Tercümanı Hamza Uluçay, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Uluçay, sorgusunun ardından tutuklanarak cez

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat’ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin’e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, dün akşam savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uluçay’ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz etmesi üzerine Uluçay yeniden gözaltına alındı. 

TCK 314/2 ’silahlı teror örgüne üye olmak’ suçundan tutuklanan Uluçay, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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