ABD konsolosluğunda şüpheli paket alarmı

Zürih'te bulunan ABD konsolosluk ofisi, şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı.

Zürih'teki ABD Konsolosluğu'nda bomba alarmı verildi. Binada şüpheli bir paket bulunması nedeniyle tüm çalışanlar ile işlem için gelenler tahliye edildi.

İsviçre'nin Blick gazetesi'nin haberine göre İsviçre Polisi de bir olay için bölgeye ekip yollandığını kabul etti ancak detay vermedi.