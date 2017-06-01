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ABD, Paris Anlaşması'ndan çekiliyor

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ABD, Paris Anlaşması'ndan çekiliyor
Reuters'ın ele geçirdiği belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ısınmaya karşı imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağı doğrulandı.

Paris’te 2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla onaylanan Paris İklim Anlaşması’nda önceki gün ortaya atılan iddialar gerçek oldu. Küresel ısınmayı durdurmak için geliştirilen tasarıyı imzalayan ABD’nin sansasyonel başkanı Donald Trump’ın bu anlaşmadan ayrılacağı iddia edilmişti.

Reuters, acil koduyla geçtiği haberinde Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çıkacağını duyurdu. Bu iddiayı ajansın elde ettiği bir belgeye dayandıran ajans, önceki gün de üst düzey iki yetkiliden Trump’ın ayrılmayı düşündüğünü aktarmıştı.

Elde edilen belgede Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma kararını, “Seçim kampanyası sırasında verdiğim ‘Amerikan işçisini koruma’ sözünü yerine getiriyorum” şeklinde duyuracağı belirtiliyor.

Elde edilen belgelerde Trump’ın sera gazı emisyonu hakkındaki anlaşmanın ABD için masraflı olacağını söyleyeceği ve Trump’ın daha iyi bir anlaşma beklediği kaydedildi.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın imzaladığı anlaşma kapsamında ABD’nin 2025’e kadar yüzde 26 ile yüzde 28 oranında karbon salınımını azaltması planlanıyordu.

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