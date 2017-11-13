ABD peşmergeye şartsız yardım edecek

ABD Kongresi, 2018 bütçe yasasında peşmerge güçlerine askeri yardımda "Irak'ın toprak bütünlüğü" şartını kaldırarak, 365 milyon dolarlık askeri yardımın şartsız olarak Irak Kürt yönetimine bağlı peşmergeye gönderilmesine karar verdi.

Orta Doğu odaklı haber yapan El Monitor haber portalı "ABD kongresinin peşmerge güçlerine yardım için attığı bu adım çok önemlidir ve tavrında değişikliğe gittiğinin bir göstergesidir" ifadesini kullandı. Kongre üyelerinin hazırladığı raporda, Washington'un, Irak ve Suriye politikalarını gözden geçirilmesi istenirken Kürt yönetimine saldırılarda bulunan İran destekli paramiliter güç Haşdi Şabi ile peşmerge arasındaki çatışmalardan endişe duyulduğu vurgulandı.

Washington'un bu adımında, bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük'ün kontrolünü kaybeden ve Barzani'nin istifasına tanıklık eden Kürt halkının ABD'ye öfkesinin rolü olduğu ifade ediliyor. Nitekim geçen hafta, peşmergebaşı Mesud Barzani, referandum sonrası ABD'nin tutumundan dolayı yaşadığı hayal kırıklığını ifade ettiği konuşmasında Rusya'ya yakınlaşma mesajı verdi.

Barzani, referanduma Rusya'nın pozitif baktığını ifade ederek, "Belki de Ruslar ABD'den daha iyi bir dost olabilirler" ifadelerini kullanmıştı. Barzani'nin ABD'ye yönelik sitem dolu bu sözleri, gözleri Kürt halkına çevirdi. Sputnik, Kürt halkı, siyasetçileri ve gazetecilerine Irak ordusu ve Şii milisler Haşdi Şabi'nin Kerkük'e yönelik saldırısı karşısında sessiz kalan Washington'ın Kürtlere yönelik politikalarına halen güvenip güvenmediklerini sordu. Sputnik'e konuşan isimlerden ilki Kürt gazeteci Zeynep Sindi oldu. Rusya'nın güvenilir bir devlet olduğunu ancak ABD için aynı şeyin geçerli olmadığını savunan Sindi "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Kürtler arasında eski bir ilişki olduğunu ve bozulamayacağını söyledi. Kürdistan Demokrat Partili milletvekili Ardelan Muhammed ise "Rusya ile stratejik çıkarlarımız yoktu, ancak Rusya'nın Kürtler konusundaki tavrı daha dostaneydi. Barzani bu nedenle Rusya'nın tutumunu övdü" dedi.

2003 yılında Irak'ı işgal ettikten sonra sölgeye ve peşmergeye silah dahil her türlü yardımı yapan Washington'un Kuzey Iraklı Kürtler arasında kredisi oldukça yüksekti. Bölgede yapılan Washington yanlısı gösterilerde, "Teşekkürler ABD" yazılı pankartlar dikkati çekiyordu.