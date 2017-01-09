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ABD, PKK'yı böyle eğitiyor!
TSK'nın Suriye'deki sınırötesi operasyonu devam ederken, ABD'lilerin Afrin'de PKK'lı teröristleri eğittiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 11 2016
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