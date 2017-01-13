ABD, Polonya'ya askeri sevkiyat

Soğuk Savaş döneminden beri ABD'ni Avrupa kıtasındaki en büyük asker sevkiyatı NATO ‘Atlantik Çözüm’ görevi çerçevesinde üç bin Amerikan askeri, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da dönüşümlü olarak konuşlanacak.

Görev süresi sonlanmak üzere olan ABD Başkanı Barack Obama, 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ele geçirilmesine bir reaksiyon olarak, doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerine destek amacıyla zırhlı birliklerin yönlendirilmesi talimatını verdi.



Operasyona Rusya tarafından tepki gelirken, Kremlin’in bu durumu “kapılarındaki tehdit” olarak tanımladığı kaydedildi.



RUSYA'NIN BATISINDA NATO HATTI



Yeni Başkan Donald Trump’ın görev başına geçmesine bir hafta kala başlayan operasyon, Amerikan düşünce kuruluşu GMF Başkanı Michal Baranowski tarafından, doğu Avrupa’da Rusya’ya karşı “tuzak teli” olarak değerlendirildi. AFP’ye konuşan Baranowski, çekilen bu hat sayesinde, Rusya’nın Baltık ülkelerine karşı kolay bir zafer elde edemeyeceğini çünkü olası bir müdahalenin, bölgesel bir çatışma olmanın ötesinde NATO müttefiklerini etkileyeceğini söyledi.



Harekata 87 Abrams tankı ve 500 personel taşıyıcının dahil olduğu çeşitli ağır donanımların katılmakta olduğu öğrenildi.