ABD: PYD'ye destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen görüşmede "PYD'ye silah vermeyeceğiz" sözünün ardından ABD'den yeni açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada SDG ile işbirliğine devam edileceği duyuruldu.

Daha önce Ankara’ya Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri’ne “sınırlı, görev odaklı ve görevleri tamamlamaya yönelik” silahlar vereceğini açıklayan Pentagon’dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Reuters’ın haberine göre Pentagon, “Askeri ihtiyaçlar doğrultusunda, ‘Kürt partnerlerimizin askeri ihtiyaçlarında düzenleme yapıyoruz’ ifadesini kullandı. Ayrıntılar geliyor...