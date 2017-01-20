ABD savaş alanına döndü!

8 Kasım'da yapılan seçimlerde ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, yemin ettikten sonra Barack Obama'dan başkanlığı devralacak. Washington'da ise Trump'ı istemeyen göstericiler dükkanları yağmalarken, polis müdahalesi başladı.

Obama'nın görevini yeni başkan Trump'a devredeceği tören sırasında ortaya çıkan bir grup Washington'ı birbirine kattı.

Siyah kostümlü göstericilere polis gazla müdahale etmeye başladı.

18:23

CLINTON KONGRE BİNASINDA

8 Kasım seçimlerinde Trump’a yenilen Demokrat Hillary Clinton da Kongre Binası’na ulaştı. Clinton’ın için çok zor bir gün olmalı. Zira bugün burada yemin eden figür Trump yerine kendisi olabilirdi. Eski Başkan George W. Bush da eşi Laura’yla birlikte törenin yapılacağı alana geldi.

17:45

OBAMALAR TRUMP VE EŞİNİ KARŞILADI

ABD’nin 44’üncü Başkanı Barack Obama ve eşi First Lady Michelle, Trump ve eşini Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı. Obama çifti ile Trump çifti burada kahve içecek ve kısa bir görüşme gerçekleştirecek.

Melania Trump'ın Michelle Obama'ya verdiği mavi kutudaki hediye kısa süreli bir karmaşaya neden oldu. Öte yandan, Melania Trump'ın elini sıkmak üzere hamle yaptığı Michelle Obama'nın yeni First Lady'yi kucaklayarak selamlaması dikkat çekti.

17:30

BÜYÜK KALABALIK TOPLANMAYA BAŞLADI

Yemin töreninin düzenleneceği alanda bu tarihi ana şahitlik etmek isteyen ABD’liler toplanmaya başladı. Tören sırasında havanın yapmurlu olması bekleniyor. Trump dün yaptığı konuşmada, havanın yağmurlu olması ihtimaliyle ilgili şaka yaparak, ‘saçlarımın gerçek mi değil mi görecekler’ demişti.

17:15

OBAMA SON KEZ BEYAZ SARAY’DA

Barack Obama, geleneksel olarak tüm ABD başkanlarının yaptığı gibi, Oval Ofis’teki çalışma masasının üstüne yeni başkan için bir mektup bırakarak son kez Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Öte yandan Obama, Twitter hesabından son kez ABD Başkanı olarak mesaj atarak, “Size hizmet etmek benim için bir onurdu. Beni daha iyi bir lider ve daha iyi bir adam haline getirdiniz” yazdı.

BÜYÜK GÜN BAŞLADI

Trump, eşi Melania ile birlikte az önce Beyaz Saray’ın misafir evi olan Blair House’tan ayrılarak, sabah ayininie katılmak üzere St. John’s Episcopal Kilisesi’ne geldi.

CNN International'ın haberinde Melania Trump'ın buz mavisi kıyafeti giyim tarzıyla dünyanın en şık kadınları arasına ismini yazdıran John F. Kennedy'nin eşi First Lady Jacqueline Kennedy Onassis'e benzetildi.