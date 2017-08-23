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ABD Savunma Bakanı Ankara'da

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ABD Savunma Bakanı Ankara'da
ABD Savunma Bakanı James Mattis; Ürdün, Bağdat ve Erbil ziyaretlerinin ardından bugün Ankara'ya geldi.

Mattis'i Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli  askeri törenle karşıladı. Mattis tören kıtasını elindeki nota bakarak, "Merhaba asker, nasılsın?" diyerek selamladı.

Bakanlık anı defterinin imzanlamasının ardından Mattis ile Canikli heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Mattis’in Ankara ziyaretine kırmızı dosyalarla geldiği ve PYD krizi ile ilgili bir rapor sunacağı belirtildi

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