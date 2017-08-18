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ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

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ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Jim Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadesi kullanıldı. 

Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi. 

Bakan Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi. 

Açıklamada, Mattis'in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.

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