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ABD Senatosundan Trump'a şok!

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ABD Senatosundan Trump'a şok!
ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önce, Başkan Trump’ın Kongre tatildeyken kendi başına herhangi bir atama yapmasını engelleyecek bir formül üzerinde anlaştı.

ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önce, Başkan Trump’ın Kongre tatildeyken kendi başına herhangi bir atama yapmasını engelleyecek bir formül üzerinde anlaştı.

Amerika'nın Sesi'ne yer alan habere göre Senatörler, “proforma oturum” adıyla bilinen prosedürü işleterek geçici oturumlar düzenleyecek. Bu oturumlar sayesinde, teknik olarak Senato açık kalacak ve başkan da, senatonun tatilde olduğu dönemlerde atama yapma yetkisini kullanamayacak.

Senatörler bu kararı, Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yönelik son eleştirileri nedeniyle aldı. Trump’ın Kongre tatilinde Sessions’ı kovabileceği spekülasyonları üzerine Kongre harekete geçti.

Washington Post gazetesinin iddiasına göre Trump, Kongre’nin yıllık Ağustos tatilinde Sessions’ı görevden alıp; yerine seçeceği Adalet Bakanı’nın uzun Senato onay oturumlarına maruz bırakmadan atayabilmek için, danışmanlarıyla fikir alışverişi yaptı. Beyaz Saray bu iddia için de “daha fazla yalan haber” haber açıklaması yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, NBC kanalına yaptığı açıklamada, Trump, Sessions’ı kovarsa bunun son derecek kötü bir adım olacağını söyledi.

Trump, Adalet Bakanlığı’nın Rusya soruşturmasından kendini çektiği için Sessions’a öfkeli ve bu öfkesini özellikle son günlerde sıkça dile getiriyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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