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ABD sivilleri vurdu: 33 ölü

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ABD sivilleri vurdu: 33 ölü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka bölgesinde dün gece yarısı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün haberine göre Rakka’nın batısındaki Mansur kentinde, hava saldırısında isabet alan okul binasının enkazı altından IŞİD militanlarının bölgeye gelerek olay yerindeki insanları bölgeden çıkarmasına kadar geçen sürede 33 ceset çıkarılarak kayıt altına alındı. Enkaz altından daha sonra iki kişinin de sağ olarak çıkarıldığı bilgisi alındı.

Yerel halkın, Gözlem Örgütü’ne aktardığı bilgilere göre hava saldırısında isabet alan okul binasında buraya yerleştirilmiş 40 dolayında aile bulunuyordu. Binadaki ailelerin Rakka, Homs ve Halep’in köylerinden buraya yerleştirilen vatandaşlar olduğu belirtildi.

Teyid edilemeyen bilgilere göre enkaz altından çıkarılan ceset sayısının daha fazla olduğu öne sürüldü. Örgütün açıkladığı rakamlara göre 8 Mart’tan bu yana, son katliamla birlikte ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürülenlerin sayısı 116’ya ulaştı. Bunların 18’inin çocuk, 23’ünün kadın, 42’sinin de erkek olduğu belirtildi. Son saldırıda enkaz altından çıkarılan cesetlerin cinsiyetlerinin ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

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