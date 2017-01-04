ABD skandal açıklama: “Türkler bizden yardım istedi”

Pentagon Sözcüsü Cook, Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’e karşı yaptığı her şeyi desteklediklerini söyledi. Cook’un açıklamasında “sadece IŞİD’e karşı” vurgusu dikkat çekti.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, haftalık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cook, Suriye’de devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verirken Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonuna da değindi.

TÜRKİYE YARDIM İSTEDİ BİZ GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTIK!

Türk askerlerinin geçen hafta ateş altında kaldığını ve Türkiye’den yardım talebi geldiğini aktaran Cook, Koalisyon uçaklarının havalandığını ve “görünür bir güç gösterisinde” bulunduğunu belirtti.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Türkiye’nin çok büyük fedakarlıklar yaptığını gördüklerini ve bunun Suriye’nin geleceğini açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Cook, Türkiye’nin sadece IŞİD’e karşı yaptığı operasyonları destekledikleri mesajını verdi.

PKK’nın varlığına değinmeyen Cook’un “Türkiye’nin IŞİD’e karşı gerçekleştirdiği her operasyonu destekliyoruz” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

YILDIRIM: “ABD’NİN BİR HALT ETTİĞİ YOK”

Başbakan Binali Yıldırım dünkü AKP Meclis Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, “Biz Fırat Kalkanı Operasyonu’nda DEAŞ’a karşı mücadele ederken, ABD’nin bir halt ettiği yok. Yaptıkları YPG/PYD’ye silah vermek. Bu dostluğa sığmaz” dedi.