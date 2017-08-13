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ABD sokakları savaş alanına döndü

ABD sokakları savaş alanına döndü
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterileri artarak devam ediyor.
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