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ABD sokakları savaş alanına döndü
ABD sokakları savaş alanına döndü
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterileri artarak devam ediyor.
13 Ağustos 2017 Pazar 11:41
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.