ABD Suriye 'fosfor bombası' kullandı

Suriye resmi haber ajansı SANA ABD'nin Rakka'daki bir hastaneye yönelik saldırıda fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Rakka'daki bir hastaneye yönelik saldırıda fosfor bombası kullandı. SANA'ya konuşan Suriye Arap Kızılayı'nın yerel kolu SARC'ın Direktör Yardımcısı Dina al-Asa'ad yaptığı açıklamada perşembe akşamı Rakka'daki Ulusal Hastane'nin koalisyon güçlerince bombalandığını, saldırıda yasaklı fosfor bombası kullanıldığını söyledi.

El Asa'ad "Hastaneye atılan 20'den fazla bomba elektrik jeneratörlerini, ambulansları ve hastanedeki bir dizi departmanı hedef aldı" dedi.

Suriye Kızılayı temsilcisine göre bombalanan hastane 100'den fala kişiye hizmet veriyordu.

Rakka'daki IŞİD militanlarının ise kendi hastaneleri ve klinikleri var. Temsilci bombalanan hastanede IŞİD militanları olmadığını da vurguladı.

DAHA ÖNCE DE RAKKA'DA FOSFOR BOMBASI KULLANILDI

Koalisyon daha önce de Rakka'daki hava saldırılarında yasaklı fosfor bombası kullandı.

Haziranda koalisyon Sputnik'e yaptığı açıklamada operasyonlarda beyaz fosfor bombasını hedefleri işaretleme amacıyla kullandığını belirtmişti.