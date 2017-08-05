Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD Suriye 'fosfor bombası' kullandı

»
ABD Suriye 'fosfor bombası' kullandı
Suriye resmi haber ajansı SANA ABD'nin Rakka'daki bir hastaneye yönelik saldırıda fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Rakka'daki bir hastaneye yönelik saldırıda fosfor bombası kullandı. SANA'ya konuşan Suriye Arap Kızılayı'nın yerel kolu SARC'ın Direktör Yardımcısı Dina al-Asa'ad yaptığı açıklamada perşembe akşamı Rakka'daki Ulusal Hastane'nin koalisyon güçlerince bombalandığını, saldırıda yasaklı fosfor bombası kullanıldığını söyledi.

El Asa'ad "Hastaneye atılan 20'den fazla bomba elektrik jeneratörlerini, ambulansları ve hastanedeki bir dizi departmanı hedef aldı" dedi.

Suriye Kızılayı temsilcisine göre bombalanan hastane  100'den fala kişiye hizmet veriyordu.

Rakka'daki IŞİD militanlarının ise kendi hastaneleri ve klinikleri var. Temsilci bombalanan hastanede IŞİD militanları olmadığını da vurguladı.

DAHA ÖNCE DE RAKKA'DA FOSFOR BOMBASI KULLANILDI

Koalisyon daha önce de Rakka'daki hava saldırılarında yasaklı fosfor bombası kullandı.

Haziranda koalisyon Sputnik'e yaptığı açıklamada operasyonlarda beyaz fosfor bombasını hedefleri işaretleme amacıyla kullandığını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD Suriye 'fosfor bombası' kullandıABD Suriye 'fosfor bombası' kullandıBarzani'ye en çok destek İsrail'denBarzani'ye en çok destek İsrail'denMcgurk YPG/PKK sorusuna yanıt veremediMcgurk YPG/PKK sorusuna yanıt veremediNetanyahu'nun yolsuzlukla başı dertte!Netanyahu'nun yolsuzlukla başı dertte!Suriye, PKK/PYD'ye karşı ayaklandıSuriye, PKK/PYD'ye karşı ayaklandıABD Senatosundan Trump'a şok!ABD Senatosundan Trump'a şok!ABD, aklımız yok zannediyorABD, aklımız yok zannediyorRusya'da maden ocağını su bastı: 17 kayıpRusya'da maden ocağını su bastı: 17 kayıpABD'de şüpheli paket şokuABD'de şüpheli paket şokuAlmanya'nın AB’ye yazdığı gizli mektup ortaya çıktıAlmanya'nın AB’ye yazdığı gizli mektup ortaya çıktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti