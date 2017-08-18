"ABD Suriye'de kalmaya devam edecek"

PKK'nın Suriye uzantısı YPG sözcüsü, ABD'nin IŞİD'in yenilmesi sonrasında da uzun bir süre Suriye'nin kuzeyini terk etmeyeceğini öne sürdü. Sözcü ABD-YPG ortaklığının bölgede devam edeceğini belirtirken ABD'nin yeni üsler kuracağını aktardı.

Deutsche Welle Türkçe'nin Reuters'ten aktardığı habere göre, ABD'nin müttefik ilan ettiği terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG sözcüsü, Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askeri varlığının IŞİD'in yenilmesinden sonra da süreceğini belirttirken bölgenin kontrolünün YPG'de kalması için ABD'nin yeni üsler kuracağını önce sürdü.

Peşmergenin SDG sözcüsü Talal Silo yaptığı açıklamada ABD'nin bölgede 'stratejik çıkarları' olduğuna inandığını söyledi. Sözcü, "ABD önümüzdeki on yılları kapsayan siyasi strateji izliyor. Kuzey Suriye liderliği ile ABD yönetimi arasında uzun vadeli askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalar yapılacak" dedi.

Koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon uzun vadeli stratejileriyle ilgili soruya yanıt verirken Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına işaret ederek, IŞİD Rakka'da yenilgiye uğratıldıktan sonra da mücadelenin devam edeceğini söyledi. IŞİD'in Rakka'nın güneydoğusundaki Deir ez Zor vilayetindeki gücünü koruduğunu belirten Dillon, "Görevimiz IŞİD'i Suriye ve Irak'ta yenip bölgesel istikrarı arttırıcı operasyonlar için gerekli şartları hazırlamaktır" dedi.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon Washington'da yaptığı açıklamada "savunma bakanlığının gelecekteki operasyonlar için tarih vermeyeceğini ve IŞİD'i dize getirip yeniden güçlenmesini önleme hedefine bağlı kalacaklarını" belirtti.

Silo IŞİD'in bertaraf edilmesinden sonra da ABD'nin bölgede stratejik çıkarları olacağını söyledi. Reuters muhabirine 'ABD'nin bölgede yeni bir askeri havaalanı kurmayı planladığını' belirten sözcü "Bizi burayı terk etmek için desteklemiyorlar. ABD bütün bu yardımları karşılıksız yapmıyor" dedi.

Donald Trump yönetimi Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen Rakka harekatı bahanesiyle Mart ayından itibaren YPG'ye silah göndermeye başlamıştı.