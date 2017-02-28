ABD üniformalı, Öcalan posterli yemin töreni

ABD'nin açık bir dille destek verdiği ve silah yardımı yaptığı YPG/PKK'nın ABD üniformaları ile Öcalan posteri önünde yaptıkları yemin töreninin fotoğrafları ortaya çıktı.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Öcalan’ın posterleri altında yemin etti. Bu grubun daha önce eğitimlerde giydiği ABD Ordusu’na ait tişörtler de tartışma konusu olmuştu.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG farklı bölgelerde asker eğitmeye devam ediyor. ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG'nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Abdullah Öcalan’ın posterleri altında yemin etti. Daha önce bu grubun eğitimlerde giydiği ABD Ordusu’na ait tişörtler de tartışma konusu olmuştu.