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ABD ve Türkiye Büyükelçilikleri'nden çelişkili açıklamalar

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ABD ve Türkiye Büyükelçilikleri'nden çelişkili açıklamalar
ABD Büyükelçiliği'nden vize kriziyle ilgili yapılan açıklamada "Türk hükümetinden güvence aldık" açıklaması yapılırken, Türkiye Büyükelçiliği'nden bu iddiaya yalanlama geldi.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan "Türkiye bize güvence" verdi açıklamasına Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yalanlama geldi. Elçilik, “Yargı süreci ile ilgilii güvence vermedik” dedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, ABD’nin vize açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamada "Yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir. Suç işleyenlerle ilgili süreç yargının gereğidir. ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

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