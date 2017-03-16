ABD yargısından, Trump'a ikinci şok

ABD'nin Hawaii eyaletindeki bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesinin yürürlüğünü durdurdu.

Böylece Donald Trump'ın seçim vaadi olarak sunduğu Müslüman ülkelere ve sığınmacılara yönelik seyahat yasağını uygulama girişimi ikinci defa yargı tarafından engellenmiş oldu.

Federal Yargıç Derrick Watson'ın iptal ettiği başkanlık kararnamesi çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarının 90, sığınmacıların ise 120 gün boyunca ABD'ye girişini yasaklayacaktı.

Donald Trump bu uygulamanın teröristleri durduracağını söylerken muhalefet bunun ayrımcı bir yasa olduğunu öne sürüyordu.

Hawaii, kararnamenin iptali için dava açan çok sayıda eyaletten biriydi.

Hawaii'de açılan davada avukatlar, insanların uluslarına göre farklı muameleye tutulmasının ayrımcılık olacağını, bu nedenle kararnamenin ABD anayasasına aykırı olacağını savunmuştu.

Turizmin olumsuz etkilenmesi ile ülkenin yabancı öğrenci ve işçi kaynaklarının kesilmesi de dosyada yer alan diğer gerekçelerdi.

Trump'ın Ocak ayındaki seyahat yasağı girişimi Seattle'daki bir federal yargıç tarafından engellenmişti.

Beyaz Saray henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Donald Trump'ın ilk seyahat yasağı, geçerli vize ve oturma iznine sahip insanların haklarını çiğnediği gerekçesiyle iptal edilmişti. Yasağın bazı göçmenlere din temelli bir ayrım yapıp yapmadığı tartışması için başka bir güne ertelenmişti. O gün geldi.

Hawaii'deki federal mahkeme kararında, Donald Trump'ın açıklamalarını kendisine karşı kullandı. Federal Yargıç Derrick Watson'a göre başkanlık kararnamesi Trump'ın seçim kampanyasından ve oradaki "Müslüman yasağı" söyleminden bağımsız olarak ele alınamaz.

Watson, bazı Müslümanlara ayrımcılık uygulayan bir kararnamenin yasal açıdan tüm Müslümanlara ayrımcılık uygulayan bir kararname kadar kabul edilemez olduğuna da hükmetti.

Böylece Trump yönetimi başladığı noktaya, hatta belki daha kötü bir noktaya geldi. Trump bu kararı temyiz mahkemesine götürebilir, fakat ilk kararnamesinin engellenmesine karşı yasal mücadelesini temyizde kaybetmişti.

27 Ocak'ta ilan edilen ilk yasakta Irak, İran, Libya, Somali, Suriye, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklanmıştı. Trump, ikinci girişiminde Irak'ı dışarda tutarak yasak uygulanacak ülke sayısını 6'ya indirse de engellenmekten kurtulamadı.

Trump, yargının ikinci kararnameyi de durdurmaması için ABD vizesi ve Yeşil Kart sahiplerini yasağın kapsamına almamıştı. Fakat bu da yeterli olmadı.

Donald Trump başkanlık kampanyası sırasında Müslümanların ABD'ye girişini tamamen yasaklamak istediğini söylemiş, sonrasında bu açıklamasından geri adım atmıştı.