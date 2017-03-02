Bugünkü YENİÇAĞ »

ABD'de başkanlık seçimleri hakkında soruşturma açıldı

»
ABD'de başkanlık seçimleri hakkında soruşturma açıldı
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya'nın geçen yılki Başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturma başlatma kararı aldı.

Komite, Donald Trump’ın başkanlık kampanyasını yürüten isimler ile Moskova Yönetimi arasındaki görüşmeleri inceleyecek.

Şimdiye kadar Cumhuriyetçi senatörler Demokratik Parti’nin soruşturma talebine sıcak bakmıyordu. Beyaz Saray seçim kampanyası sürecinde herhangi bir uygunsuz davranış sergilenmediğini savunuyordu. Rusya da söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Senato İstihbarat Komitesi de seçimlerdeki Rusya müdahalesine yönelik iddiaları araştırıyor.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Başkan Devin Nunes ve Demokrat Kıdemli Üye Adam Schiff’in soruşturma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

KOMİTE ŞU SORULARIN YANITLARINI ARAYACAK:

• Rusya, ABD’ye ve müttefiklerine yönelik ne gibi siber müdahale ve başkaca müdahaleler gerçekleştirdi?

• Rusya’nın aktif müdahaleleri kapsamında, Rusya ve başkanlık seçimi kampanyalarıyla ilişkili kişiler ya da herhangi bir ABD’li yetkili arasındaki bağlantılar bulunuyor muydu?

• ABD hükümetinin Rusya’nın aktif müdahalelerine karşı yanıtı ne oldu ve gelecekte kendimizi ve müttefiklerimi korumak için ne yapmalıyız?

• Bu mevzulara yönelik İstihbarat Topluluğu Değerlendirmesi’yle ilgili hangi muhtemel gizli belgeler sızdırıldı?

Geçen günlerde Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus Büyükelçi Sergey I. Kislyak ile yaptığı görüşmelere ilişkin, “bilgileri kasıtsız olarak başkan yardımcısına ve diğerlerine eksik aktardım” diyerek görevinden ayrılmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ermeni mevzilerini vurdularErmeni mevzilerini vurdularABD'de başkanlık seçimleri hakkında soruşturma açıldıABD'de başkanlık seçimleri hakkında soruşturma açıldıAB'nin geleceğine dair 5 senaryoAB'nin geleceğine dair 5 senaryoABD'li komutan, PKK/YPG açıklamasıABD'li komutan, PKK/YPG açıklamasıBir ayda 876 sivil hayatını kaybettiBir ayda 876 sivil hayatını kaybettiSuudi Kralı'dan 450 tonluk bagajSuudi Kralı'dan 450 tonluk bagajAfganistan'da peş peşe patlamaAfganistan'da peş peşe patlamaObama'ya rekor teklif!Obama'ya rekor teklif!Adil Öksüz Londra'da mı?Adil Öksüz Londra'da mı?Washington Suriye’de iki kere suç işledi!Washington Suriye’de iki kere suç işledi!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti