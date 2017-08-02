ABD'de Çin konsolosluğuna silahlı saldırı

Los Angeles'ta bulunan Çin konsolosluğuna 60 yaşlarında ve Asyalı olduğu iddia edilen bir saldırgan 17 el ateş etti. Saldırgan daha sonra intihar etti.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Çin konsolosluğu binasına ateş açan bir adam daha sonra kendi arabasının yanında intihar etti.

Polisin açıklamasına göre sabah saat 6 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadı. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden Michael Lopez saldırının konsolosluk açık değilken gerçekleştiği bilgisini verdi. Lopez'e göre konsolosluk binasına çok kez ateş edildiği de gelen bilgiler arasında.

Çin konsolosluğu ise olayın son derece endişe verici olduğunu belirtti ve ABD yetkililerinden binanın ve binada çalışan diplomatların güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çin, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını da talep etti.

Yetkililer saldırganın kimliğini henüz belirleyemezken, Çin'in devlet kontrolündeki haber ajansı Xinhua saldırganın Asyalı görünümlü ve 60'lı yaşlarında olduğunu iddia etti. Çin basınına göre saldırgan 17 el ateş ederken, konsolosluk binasının ön cephesinde ve pencerelerinde mermi izleri görüldü.

2011 yılında da Çin asıllı bir ABD vatandaşı aynı binaya ateş ettiği için polis tarafından tutuklanmış ve o olayda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştı.