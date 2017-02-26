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ABD'de festival alanında dehşet anları!

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ABD'de festival alanında dehşet anları!
ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kişi aracıyla, sokak festivali izleyen kalabalığın arasına girdi.

Geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni izleyenlerin arasına, kullandığı pikapla giren kişi, aralarında çocukların da bulunduğu 28 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polis, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şoförün alkollü araç kullandığını söyledi.

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ABD basınında, aracı kullanan kişinin uyuşturucu etkisinde olduğu yönünde haberler de çıktı. Gözaltına alınan şoför, polis merkezinde sorguya alındı.

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Olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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