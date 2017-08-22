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ABD'de güneş tutulması
Dünyada sadece Kuzey Amerika’da izlenebilen Güneş tutulmasını görebilmek için milyonlarca Amerikalı, dün Oregon’dan Güney Carolina’ya kadar inen eyaletlere hücum etti.
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14 Temmuz 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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