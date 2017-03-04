ABD'de insanlık ölmüş

Atalay Osmanoğlu adındaki okurumdan gelen e-postadan çıka çıka ne çıktı dersiniz; Amerikan saldırganlığı çıktı. Futbol sahalarını ve dünyanın şöhretli futbolcularını kullanarak ırkçılığı lanetleyen ülkelerden biri de ABD. Orada da her fırsatta "Irkçılığa son" deniyor.

Ancak bu slogan lâfta kalıyor...

Atalay Bey'in iletisinden bunu anladım...

* * *

Ülkede yabancılara, Müslümanlara ve göçmenlere karşı takınılan tavır Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle daha da azgınlaştı...

Atalay Bey'in başına gelen, kim bilir kaç kişinin daha başına gelmiştir, ya da gelecektir...

* * *

Olay şu...

Yurttaşımız bir vesileyle gittiği San Francisco'da yürürken yolu beş genç polis tarafından kesilmiş. Ortada hiçbir neden yokken ellerini kelepçeleyip polis merkezine götürmüşler. Bir sandalyeye bağlamışlar, bununla da yetinmemişler, Guantanamo esir kampında tutuklulara yaptıkları gibi kafasına bir de çuval geçirmişler...

Sonra da "Konuşamazsın" komutu vermişler...

Saatler böyle geçmiş; demokrasiden koparak Trump ile faşizme yelken açan ülkenin polis merkezinde üstüne üstlük fotoğraflarını da çekmişler...

Sonuç?

Düştüğü bu durumdan neden sonra kurtulmuş; önce başındaki çuval çıkarılmış, sonra kelepçeleri ve bağları sökülmüş, ardından da "Yanlışlık oldu, gidebilirsin" denmiş...

* * *

Bu acı veren olayın bir de perde arkası var değerli okurlar...

Atalay Bey'in uğradığı anlamsız saldırı San Francisco'da yaşayan Türkler tarafından önemsenmemiş, kimse Atalay Bey'e yol göstermemiş, yargıya gitmesini önermemiş. Ülkede bulunan Türk Elçiliği yetkililer de yardımcı olmamış, âdeta olayı yaşanmamış saymışlar...

Atalay Bey en yakınlarının bile geçmiş olsun demediğini kaydediyor ve demokrasinin, refahın ve huzurun ülkesi diye övülen ABD'de faşizmin ve ırkçılığın yadsınamaz bir gerçek olduğunu gözler önüne seriyor.

Osmanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz!

* * *

Siz siz olun bu tür muameleye maruz kalmamak için mecbur olmadıkça Amerika'ya gitmeyin. Yeni dünya dedikleri ülkede insanlık sizlere ömür!

Tek adamlık işte öyle bir şey

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Suudi Kralı son Endonezya gezisini tam bin 500 kişiyle birlikte yapmış. Bu kalabalık kafilede yer alanların sadece 10'u kral tarafından seçilen gazeteci. 25'i prens, geri kalanı krallığın memurları, güvenlikçileri, aşçıları,

garsonları, sağlıkçıları, çurçurlar yani...

Bu kafileyi tam 27 uçak taşımış... Sadece Kral'ın bagajı 459 ton, diğerlerinin bagajı yarısı kadar bile değilmiş...

Kral hazretlerinin, limosin(limousine) dedikleri lüks zırhlı aracı da bu tonaja dahilmiş...

Gittiği yerlerde merdiven çıkmaz, kurulan portatif asansörü kullanırmış...

Kral ya, tek adam ya... Gel keyfim gel!

* * *

Bizde, bu kral gibi tuzu kuru olduğu için keyif süren insan, "On dönüm bostan, yan gel yat Osman" diye tarif edilir...

Sıcağı sıcağına

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Kürt bayrağı konusu, evet ortaklığı yapan Yıldırım ile Bahçeli'nin arasını açtı açıyor. Bahçeli kızgın halde Binali Bey'e ayar vermek istedi ama AKP lideri kabullenmedi, bu çıkışı tebessümle karşıladı... Kısacası, ayar tutmadı, gerginlik de ortadan kalkmadı.

* * *

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçmişte de Kürt bayrağına paçavra diyerek karşı çıkmıştı. O çıkışı unutulmadı.

Bugünkü çıkışı da o nedenle yadırganmıyor... Yalnız yaptığı bir yanlış daha var, o da Barzani paçavrasına meşruiyet kazandıran evetçi iktidarın yanında yer almak... Muhterem, içine sürüklendiği bu durumdan sıkılır sanmıştık,

yooo ondan da hiç sıkılmıyor...

***

YSK, referandumda propaganda konusuna açıklık getirmek istemedi ve topu valilere attı. Kimlerin propaganda yapabileceğini, kimlerin yapamayacağını valiler saptayacak (!). Demokrasi, halkın hür iradesine ipotek konulamaz der ama dinlemeyiz, biz koyarız... Dileriz valilerimiz yanlış yapmaz, Evet ve Hayır diyecekler de sandığa eşit şartlarda gider. Çok merak ediyorum, bakalım kaç vali iktidarın, kaç vali de devletin valisi olduğunu gösterecek...

***

Pazar günü -yarın- Hizb-üt tahrir adlı yasa dışı örgüt, hilafeti çağrıştıran toplantı yapacaktı. Bağımsız Milletvekilimiz Aylin Nazlıaka bunu öğrenip konuyu TBMM'ye taşıyınca toplantıdan vazgeçtiler. Bu toplantının ilkini de Aylin Hanım konuyu gündeme getirerek önlemişti. Nazlıaka nicedir bir başına parti gibi çalışmakla tanınıyor...

BİRER CÜMLECİK

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Yalçın Akdoğan Tayyip Bey'in liderlik sırlarını açıklamış. İzin almış mı?

* * *

İstanbul'un yüzde 4'ü Suriyeliymiş. Sokaklarda "Şam tatlısı" satanlar onun için çoğaldı...

* * *

Kapatılan fetöcü Zaman gazetesi yazmış, bulup çıkarmışlar; meğer başkanlık konusunu 1997 yılında ilk dillendiren fetö iblisiymiş; dikkatinizi çekerim, konu o gün bugün AKP'nin gündeminde...

ANLAMLI SÖZLER

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Milletler parasızlıktan değil ahlâksızlıktan çöker. (ÇİÇERO)