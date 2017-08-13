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ABD'de polis helikopteri düştü

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ABD'de polis helikopteri düştü
ABD 'de şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Charlottesville şehrindeki ırkçı grupların protestolarını izlemekle görevli olduğu belirtilen polis helikopterinin düşmesi sonucunda iki memur hayatını kaybetti.

Virginia eyaletinin Charlottesville şehrindeki ırkçı grupların protestolarını izlemekle görevli olduğu belirtilen polis helikopteri bir golf sahası yakınında düştü. Helikopterde bulunan polis teşkilatı mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi helikopterin eyalet polisine ait olduğunu teyit ederken, Virginia Eyalet Polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı taziye mesajında, “Bugün ölen Virginia Eyalet Polis Teşkilatının değerli memurlarına, ailelerine ve diğer sevgili memurlarına en derin taziyelerimi sunuyorum, hepiniz bu ulusun ürettiği en iyi kişilerdensiniz” ifadesini kullandı.

Virginia Valisi Terry McAuliffe de yaptığı açıklamada, “Bugün Charlottesville kenti ve büyük ulusumuz için çok acı bir gün” ifadesine yer verdi.

Charlottesville kentinde daha önceki bir olayda ise ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, aşırı ırkçı grupların protesto gösterileri başlattığı kentte, ırkçılık karşıtı grubun tepki göstermesi üzerine olaylar büyürken olağanüstü hal ilan etmişti.

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