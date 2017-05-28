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ABD’de saldırı: 8 ölü

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ABD’de saldırı: 8 ölü
ABD’nin Mississippi eyaletinde bir saldırganın aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

ABD’nin Mississippi bölgesinde 3 farklı evde silahlı saldırı geldi.

Mississippi Soruşturma Bürosu Sözcüsü Warren Strain açıklamasında, silahlı saldırının 3 farklı evde meydana geldiğini kaydederek, yetkililerin olay yerlerinden gerekli kanıtları topladıklarını sözlerine ekledi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken yetkililer, saldırganın tutuklandığını açıkladı. Saldırganın, kurbanları önceden tanıyıp tanımadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

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