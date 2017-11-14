ABD'de silahlı çatışma

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde Tehama kasabasında bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Tehama Şerif Yardımcısı Phil Johnston, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin okulda ateş açması sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda öğrencinin yaralandığını kaydetti.

Johnston, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.