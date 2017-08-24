ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Charleston kentinde silahlı saldırı ihbarı üzerine sokaklar kapatıldı. Saldırganın bir restauranttakileri rehin almış olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Charleston kentinde polisin silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak operasyona hazırlandığı bildirildi.

ÇEVREDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yerel medyadaki haberlere göre Güney Carolina'nın Charleston kentinde polis silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak çevredekileri tahliye etti.

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK

Polisten yapılan açıklamada da bir saldırı ihbarı olduğu ancak ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.