ABD'de sokağa çıkma yasağı

ABD'de Houston kentini vuran Harvey Kasırgası nedeniyle tahliye edilen evlerin yağmalanmasına karşı Belediye Başkanı Sylvester Turner, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ABD'nin Houston kentinde, Belediye Başkanı Sylvester Turner, yağmalamaya karşı tahliye edilenlerin mal ve mülklerini korumak için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.Harvey tropikal fırtınası Houston'dan Louisiana'ya doğru uzaklaşırken, Houston Belediye Başkanı Turner tarihi bir karara imza attı.

Turner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 10.00'dan sabah 5.00'e kadar tahliye edilmiş evlerin mal güvenliğinin sağlanması için büyükşehir sınıları içinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ifade etti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo "küçük ölçekli yağma" ve diğer suçlara ilişkin belediye başkanından sokağa çıkma yasağı talep etmişti.

Harris County Bölge Savcılığı da 48 saat içinde yağmalama girişiminde bulunan 14 kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti. Yerel yetkililer, Harvey tropikal fırtınasının neden olduğu ölü sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenliği, Ulusal Muhafızlar, polis ve itfaiye teşkilatının şu ana kadar 9 binden fazla kişiyi kurtardıkları kaydedildi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki afet bölgesine bir ziyaret gerçekleştiriyor.